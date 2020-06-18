Автомобиль Джонсона попал в аварию

18 июня, 2020, 07:37

Автомобиль с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном попал в аварию. На дорогу внезапно выскочил один из участников митинга в поддержку курдских повстанцев

Об этом сообщают Sky News.

Колонна сопровождения Джонсона резко затормозила возле парламента из-за демонстранта на дороге. Авто Джонсона пострадало в столкновении с полицейским Range Rover, который сзади врезался в машину премьера.

Полицейские задержали протестующего. На авто Джонсона после удара осталась вмятина. Сообщение о травмах Джонсона отсутствуют.