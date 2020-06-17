Зеленский подписал указ о создании Комитета по вопросам разведки

17 июня, 2020, 17:31

Указ опубликован на сайте главы государства.

"Образовать при президенте Украины Комитет по вопросам разведки", - говорится в документе.

Сообщается, что комитет создан с целью совершенствования системы обеспечения руководства, координации и контроля за деятельностью разведывательных органов Украины.

Также указом ликвидирован Объединенный комитет по вопросам разведывательной деятельности при президенте Украины.

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