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Espreso.tvОбществоЗеленский подписал указ о создании Комитета по вопросам разведки

Зеленский подписал указ о создании Комитета по вопросам разведки


фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский ликвидировал Объединенный комитет по вопросам разведывательной деятельности и образовал Комитет по вопросам разведки

Указ опубликован на сайте главы государства.

"Образовать при президенте Украины Комитет по вопросам разведки", - говорится в документе.

Сообщается, что комитет создан с целью совершенствования системы обеспечения руководства, координации и контроля за деятельностью разведывательных органов Украины.

Также указом ликвидирован Объединенный комитет по вопросам разведывательной деятельности при президенте Украины.

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