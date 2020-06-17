Зеленский подписал указ о создании Комитета по вопросам разведки
17 июня, 2020, 17:31
Президент Украины Владимир Зеленский ликвидировал Объединенный комитет по вопросам разведывательной деятельности и образовал Комитет по вопросам разведки
Указ опубликован на сайте главы государства.
"Образовать при президенте Украины Комитет по вопросам разведки", - говорится в документе.
Сообщается, что комитет создан с целью совершенствования системы обеспечения руководства, координации и контроля за деятельностью разведывательных органов Украины.
Также указом ликвидирован Объединенный комитет по вопросам разведывательной деятельности при президенте Украины.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
-
-
12 июня, 2020 Вакарчук обнулился. Есть ли будущее у партии "Голос"?