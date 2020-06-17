Зеленая ветка метро Киева частично прекратила работу

17 июня, 2020, 21:04

Одна из веток метро Киева по техническим причинам перестала работать

Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевский метрополитен".

"По техническим причинам (несрабатывание механизмов поезда) зеленая линия работает от станции" Сырец "до станции" Золотые ворота "и от станции "Красный хутор" до станции "Кловская", - говорится в сообщении.

Обновлено: в 21.11 все станции начали работу в обычном режиме.

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