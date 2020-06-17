ВСУ испытали на Одесчине ракеты для уничтожения боевых кораблей

17 июня, 2020, 19:02

Украинские военные провели испытания ракетного комплекса "Нептун", он способен уничтожить боевые корабли классов крейсер, эсминец и фрегат

Об этом в Facebook сообщает Генеральный штаб ВСУ.

"17 июня на Одесчине успешно и результативно продолжаются государственные испытания отечественного ракетного комплекса Р-360 "Нептун". Пуски осуществляются на полигоне ВСУ "Алибей", - говорится в сообщении.

Этот комплекс крылатых ракет наземного базирования с противокорабельной ракетой способен уничтожать боевые корабли классов крейсер, эсминец, фрегат и корвет. А также десантные, танкодесантные корабли и транспорты, которые действуют как самостоятельно, так и в составе корабельных групп.

Отмечается, ракеты могут поражать цели в сложных метеорологических условиях при активном огневом и радиоэлектронном противодействии.

В ВСУ отметили, что ракеты управляемы и практически незаметны для радаров противника.

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