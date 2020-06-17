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Espreso.tvОбществоВспышка коронавируса в Китае: в Пекине усилили карантин

Вспышка коронавируса в Китае: в Пекине усилили карантин


фото: reuters
В столице Китая Пекине усилили карантинные меры, пытаясь сдержать новую вспышку COVID-19

Об этом сообщает Радио Свобода.

Власти Пекина перекрыли 29 административных районов из более 270 на подчиненной городу территории. Все входы и выходы из них находятся под круглосуточной охраной, в отношении всех, кто прибывает или отбывает, применяют строгий контроль.

16 июня в Пекине было зарегистрировано 27 новых случаев COVID-19, а за последние пять дней - в целом 106.

Новую вспышку связывают с пекинским оптовым рынком Синьфади, который закрыли в минувшие выходные.

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