Вспышка коронавируса в Китае: в Пекине усилили карантин
17 июня, 2020, 08:35
В столице Китая Пекине усилили карантинные меры, пытаясь сдержать новую вспышку COVID-19
Об этом сообщает Радио Свобода.
Власти Пекина перекрыли 29 административных районов из более 270 на подчиненной городу территории. Все входы и выходы из них находятся под круглосуточной охраной, в отношении всех, кто прибывает или отбывает, применяют строгий контроль.
16 июня в Пекине было зарегистрировано 27 новых случаев COVID-19, а за последние пять дней - в целом 106.
Новую вспышку связывают с пекинским оптовым рынком Синьфади, который закрыли в минувшие выходные.
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