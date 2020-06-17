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Espreso.tvОбществоВОЗ сообщила о "научном прорыве" в лечении коронавируса

ВОЗ сообщила о "научном прорыве" в лечении коронавируса


фото: reuters
Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус назвал "научным прорывом" результаты исследования британских ученых по лечению COVID-19 ГКС дексаметазоном

Во время выступления в Женеве он поздравил правительство Великобритании и Оксфордский университет с «замечательными новостями».

"Это первый препарат, который показал снижение смертности среди пациентов с COVID-19, которым требуется искусственная вентиляция легких и кислородная поддержка", - сказал Гебрейесус.

Для пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ, лечение дексаметазоном показало снижение смертности на одну треть, для пациентов, нуждающихся в кислородной поддержки - на одну пятую.

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При этом предпочтение наблюдалась только у тех пациентов, кто страдал от атипичной пневмонии в тяжелой форме, действие дексаметазона на пациентов с более легкой формой заболевания не было столь эффективным.

Синтетический ГКС дексаметазон применяется с 1960-х годов. Препарат оказывает противовоспалительное и иммунодепрессивное действие. Он используется, в частности, при лечении рака, аллергии, артрита и астмы.

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