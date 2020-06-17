ВОЗ сообщила о "научном прорыве" в лечении коронавируса
Во время выступления в Женеве он поздравил правительство Великобритании и Оксфордский университет с «замечательными новостями».
"Это первый препарат, который показал снижение смертности среди пациентов с COVID-19, которым требуется искусственная вентиляция легких и кислородная поддержка", - сказал Гебрейесус.
Для пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ, лечение дексаметазоном показало снижение смертности на одну треть, для пациентов, нуждающихся в кислородной поддержки - на одну пятую.
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При этом предпочтение наблюдалась только у тех пациентов, кто страдал от атипичной пневмонии в тяжелой форме, действие дексаметазона на пациентов с более легкой формой заболевания не было столь эффективным.
Синтетический ГКС дексаметазон применяется с 1960-х годов. Препарат оказывает противовоспалительное и иммунодепрессивное действие. Он используется, в частности, при лечении рака, аллергии, артрита и астмы.
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