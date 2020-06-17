Ведем переговоры по поводу предварительного заказа вакцины от коронавируса, - МЗ
17 июня, 2020, 09:59
Президент Украины Владимир Зеленский дал распоряжение профильному вице-премьер-министру и министру иностранных дел в срочном порядке начать переговоры с правительством и соответствующими госструктурами по поводу предварительного заказа вакцины от COVID-19
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время пресс-брифинга, передает Еспресо.TV.
"Эта процедура продолжается в настоящее время. Для нас важно, чтобы в Украине в одной из первых использовали вакцину от COVID-19, которая пройдет все клинические исследования", - сказал он.
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