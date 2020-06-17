В РФ обжалуют в суде указ Путина о референдуме по поправкам в Конституцию
17 июня, 2020, 23:06
Двое депутатов Московской городской думы, политолог и юрист заявили, что подали в Верховный суд России иск о признании недействительным указа президента РФ Владимира Путина о голосовании по поправкам в конституцию
Об этом сообщает русская служба Радио Свобода.
Истцы заявляют, что проводить голосование в условиях эпидемии коронавируса, когда "каждый день умирают десятки, иногда сотни людей от непобежденного вируса - преступление". По мнению истцов, отмена указа Путина спасет много жизней.
Истцы попытаются добиться, чтобы Верховный суд рассмотрел иск до 1 июля, официально назвали днем голосования - хотя фактически оно будет проводиться с 25 июня.
- Жителям оккупированного Донбасса, получившим от России незаконные паспорта, позволили голосовать за поправки в Конституцию РФ.
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