В резиденции Путина установили "дезинфицирующий туннель" для защиты от коронавируса
Об этом сообщили на сайте правительства Пензенской области, где было изготовлено оборудование.
Каждый посетитель, который проходит через туннель, оказывается в "туманной облаке", покрывающем одежду и открытые участки тела дезинфицирующим раствором.
РИА Новости обнародовали видео с принципом работы тоннеля.
В конце марта коронавирус обнаружили у одного из работников администрации Путина. На карантин также отправили одного чиновника из аппарата правительства РФ.
В мае стало известно, что коронавирусом заболел и пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
В России ежедневно фиксируют более 8 тыс. новых случаев коронавируса. С начала пандемии там заболело более 553 тыс. человек, почти 7,5 тыс. из них умерли, более 304 тыс. пациентов выздоровели.
Россия занимает третье место в мире по количеству инфицированных после США и Бразилии.
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