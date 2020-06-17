В резиденции Путина установили "дезинфицирующий туннель" для защиты от коронавируса

17 июня, 2020, 15:58

В резиденции президента России Владимира Путина в подмосковном Ново-Огарево установили специальный дезинфицирующий тоннель для защиты от коронавируса

Об этом сообщили на сайте правительства Пензенской области, где было изготовлено оборудование.

Каждый посетитель, который проходит через туннель, оказывается в "туманной облаке", покрывающем одежду и открытые участки тела дезинфицирующим раствором.

РИА Новости обнародовали видео с принципом работы тоннеля.

В конце марта коронавирус обнаружили у одного из работников администрации Путина. На карантин также отправили одного чиновника из аппарата правительства РФ.

В мае стало известно, что коронавирусом заболел и пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

В России ежедневно фиксируют более 8 тыс. новых случаев коронавируса. С начала пандемии там заболело более 553 тыс. человек, почти 7,5 тыс. из них умерли, более 304 тыс. пациентов выздоровели.

Россия занимает третье место в мире по количеству инфицированных после США и Бразилии.