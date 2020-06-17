В НАТО согласовали пакет мер в ответ на ядерную угрозу от РФ
Об этом сообщает пресс-служба НАТО .
"Союзники согласовали сбалансированный пакет политических и военных мер, включая ужесточение противовоздушной и противоракетной обороны", - говорится в сообщении.
В то же время генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул приверженность контролю над вооружениями, отметив, что Альянс не будет увеличивать ядерный арсенал по примеру РФ.
"Мы не собираемся размещать новые ядерные ракеты наземного базирования в Европе", - заявил Столтенберг.
При этом генсек НАТО уточнил, что Альянс развивает противовоздушную оборону, военно-морские силы и кибербезопасность в ответ на агрессивное поведение России.
"Мы адаптируемся к этому, чтобы мы могли поддерживать нашу оборону, что является краеугольным камнем нашей безопасности", - сказал Столтенберг.
- Напомним, 12 июня Североатлантический совет признал Украину членом Программы расширенных возможностей НАТО.
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