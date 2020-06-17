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Espreso.tvОбществоВ НАТО согласовали пакет мер в ответ на ядерную угрозу от РФ

В НАТО согласовали пакет мер в ответ на ядерную угрозу от РФ

Во вторник, 17 июня, министры обороны стран-членов НАТО в режиме видеоконференции согласовали пакет мер в ответ на наращивание Россией ядерного арсенала

Об этом сообщает пресс-служба НАТО .

"Союзники согласовали сбалансированный пакет политических и военных мер, включая ужесточение противовоздушной и противоракетной обороны", - говорится в сообщении.

В то же время генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул приверженность контролю над вооружениями, отметив, что Альянс не будет увеличивать ядерный арсенал по примеру РФ.

"Мы не собираемся размещать новые ядерные ракеты наземного базирования в Европе", - заявил Столтенберг.

При этом генсек НАТО уточнил, что Альянс развивает противовоздушную оборону, военно-морские силы и кибербезопасность в ответ на агрессивное поведение России.

"Мы адаптируемся к этому, чтобы мы могли поддерживать нашу оборону, что является краеугольным камнем нашей безопасности", - сказал Столтенберг.

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