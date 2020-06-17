В Киеве заработали мобильные группы, которые контролируют соблюдение карантина, - Кличко

17 июня, 2020, 13:17

Городская власть Киева усилила контроль за соблюдением карантина и правил безопасности, во всех районах работают мобильные группы

Об этом мэр столицы Виталий Кличко заявил во время брифинга, передает РБК-Украина .

"Город усиливает контроль за соблюдением карантинных требований и правил безопасности. Во всех районах столицы уже работают мобильные группы контроля за соблюдением карантинных требований", - сообщил Кличко.

Мэр отметил, что эти группы состоят из представителей районных госадминистраций, Госпродпотребслужбы, Департамента благоустройства, Национальной полиции и муниципальной охраны.

Мобильные группы ежедневно проверяют соблюдение противоэпидемических требований в учреждениях торговли, общественного питания, бытовых услуг и др. А в случае несоблюдения установленных правил составляют протокол об административном нарушении.

"Напомню, штрафы за такие нарушения для граждан составляют от 17 до 51 тыс. грн., а на заведение ждет штраф от 34 до 340 тыс. А в случае выявления значительных нарушений, заведение могут закрыть - к их устранению", - подчеркнул Кличко.

Мэр добавил, что за месяц работы группы проверили более 2000 объектов. Также составили 325 протоколов о нарушениях.

Напомним, количество жителей Киева, в которых за минувшие сутки обнаружили заболевания коронавирус, увеличилось на 41 человек , двое больных умерли.

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