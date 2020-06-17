В Киеве за сутки зафиксировали 41 случай заражения коронавирусом, - Кличко

17 июня, 2020, 12:33

Количество жителей Киева, в которых за минувшие сутки обнаружили заболевания коронавирусом, увеличилось на 41 человек, двое больных умерли

Об этом написал мэр Киева Виталий Кличко в Telegram .

"На сегодняшний день в столице уже 4026 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Заболели: 26 женщин в возрасте от 20 до 81 года, 10 мужчин в возрасте от 25 до 75 лет, 1 девочка, которой 7 лет и 4 мальчика в возрасте от 1 до 6 лет . Заболели том числе и трое медиков ", - написал он.

В больницы столицы госпитализировали 9 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 66 человек. Всего коронавирус преодолели 1230 жителей столицы.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Святошинском районе - 11 и в Голосеевском - 5 случаев.

В Киеве 12% от всех больных коронавирусом жителей города - медики. Всего на коронавирус заболели 582 медика. Почти половина из них уже выздоровели.

Напомним, в Украине обнаружили 758 больных в сутки , 31 человек умер.

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