В Киеве столкнулись легковушка и внедорожник, есть пострадавший
17 июня, 2020, 19:09
В Киеве, в Печерском районе, на перекрестке улиц Подвысоцкого и Бойчука произошло ДТП, в котором пострадал человек
Об этом сообщают Вартови.Еспресо.
Как рассказал свидетель, автомобиль Ravon R2 двигался по улице Бойчука и на перекрестке с улицей Подвысоцкого водитель пытался повернуть налево.
При этом он не пропустил тюнингованный Mercedes Gelandewagen G63 AMG. От удара Ravon развернуло и он вылетел на тротуар, Mercedes врезался в столб.
В ДТП не пострадали пешеходы. Травмы получил только водитель Ravon - его госпитализировали.
На месте работают патрульные полицейские и следственно-оперативная группа.
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