В Киеве столкнулись легковушка и внедорожник, есть пострадавший

17 июня, 2020, 19:09

В Киеве, в Печерском районе, на перекрестке улиц Подвысоцкого и Бойчука произошло ДТП, в котором пострадал человек

Об этом сообщают Вартови.Еспресо.

Как рассказал свидетель, автомобиль Ravon R2 двигался по улице Бойчука и на перекрестке с улицей Подвысоцкого водитель пытался повернуть налево.

При этом он не пропустил тюнингованный Mercedes Gelandewagen G63 AMG. От удара Ravon развернуло и он вылетел на тротуар, Mercedes врезался в столб.

В ДТП не пострадали пешеходы. Травмы получил только водитель Ravon - его госпитализировали.

На месте работают патрульные полицейские и следственно-оперативная группа.