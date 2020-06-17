В Киеве столкнулись две маршрутки, пострадала пассажирка
17 июня, 2020, 14:49
В Деснянском районе Киева в столкновении двух маршруток пострадала пассажирка
Об этом сообщают ВартовиЕспрессо .
"По предварительным данным одной из маршруток, пытаясь опередить своего коллегу, не рассчитал дистанцию и протаранил другой автобус в левый задний угол", - говорится в сообщении.
Медики, прибывшие на место происшествия, госпитализировали одну из пассажирок маршрутного автобуса.
Водители автобусов от помощи врачей отказались.
Обстоятельства происшествия выясняет следственная группа.
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