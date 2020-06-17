В Киеве "заминировали" Национальную академию при президенте Украины

17 июня, 2020, 15:46

В полицию города Киева поступило анонимное сообщение о заминировании Национальной академии государственного управления при президенте Украины

"В полицию города Киева поступило анонимное сообщение о заминировании Национальной академии государственного управления при президенте Украины, расположенной по адресу Ромоданова, 12/2", - говорится в сообщении.

На место выехали патрульные полицейские, следственно-оперативная группа, кинологи, взрывотехники и спасатели.

Решается вопрос об эвакуации сотрудников академии.

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