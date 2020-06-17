В Киеве "заминировали" Национальную академию при президенте Украины
17 июня, 2020, 15:46
В полицию города Киева поступило анонимное сообщение о заминировании Национальной академии государственного управления при президенте Украины
Об этом сообщают Вартови Еспресо .
"В полицию города Киева поступило анонимное сообщение о заминировании Национальной академии государственного управления при президенте Украины, расположенной по адресу Ромоданова, 12/2", - говорится в сообщении.
На место выехали патрульные полицейские, следственно-оперативная группа, кинологи, взрывотехники и спасатели.
Решается вопрос об эвакуации сотрудников академии.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb .
Читайте также
-
-
-
-
-
12 июня, 2020 Вакарчук обнулился. Есть ли будущее у партии "Голос"?