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Espreso.tvОбществоВ Киеве "заминировали" Национальную академию при президенте Украины

В Киеве "заминировали" Национальную академию при президенте Украины


фото: rfe
В полицию города Киева поступило анонимное сообщение о заминировании Национальной академии государственного управления при президенте Украины
Об этом сообщают Вартови Еспресо .

"В полицию города Киева поступило анонимное сообщение о заминировании Национальной академии государственного управления при президенте Украины, расположенной по адресу Ромоданова, 12/2", - говорится в сообщении.

На место выехали патрульные полицейские, следственно-оперативная группа, кинологи, взрывотехники и спасатели.

Решается вопрос об эвакуации сотрудников академии.

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