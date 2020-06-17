В Киеве прогнозируют грозы и шквалы: ожидается желтый уровень опасности

17 июня, 2020, 09:41

Сегодня, 17 июня, в Киеве и Киевской области прогнозируют дожди и грозы

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

В Киеве и Киевской области сегодня возможны грозы. Днем в отдельных районах Украины, кроме крайнего востока, ожидаются град и шквалы ветра до 20 метров в секунду.

Кроме того, на западе местами прогнозируют сильные ливни.

Ожидается желтый уровень опасности.

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