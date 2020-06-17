В Киеве прогнозируют грозы и шквалы: ожидается желтый уровень опасности
17 июня, 2020, 09:41
Сегодня, 17 июня, в Киеве и Киевской области прогнозируют дожди и грозы
Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
В Киеве и Киевской области сегодня возможны грозы. Днем в отдельных районах Украины, кроме крайнего востока, ожидаются град и шквалы ветра до 20 метров в секунду.
Кроме того, на западе местами прогнозируют сильные ливни.
Ожидается желтый уровень опасности.
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