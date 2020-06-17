В Харькове и Киеве СБУ разоблачила две группировки неонацистов, которые возглавлял россиянин

17 июня, 2020, 13:17

По данным предварительного следствия, неонацисты поддерживали идеи террориста Брентона Тарранта - организатора массовых убийств в мечетях новозеландского Крайстчерча

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

"Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Киеве и Харькове радикальный центр неонацистов, которые поддерживали и распространяли идеологию австралийского террориста Брентона Таррант. 15 марта 2019 года Таррант совершил два теракта в мечетях новозеландского города Крайстчерч", - говорится в сообщении.

Отмечается, что возглавлял ячейку экстремистов гражданин Российской Федерации. Запрещенную литературу и нацистскую символику злоумышленники печатали в собственной подпольной типографии. Также часть материалов неонацисты получали из РФ. В них пропагандировались этнический и культурный геноцид, призывы к терактам и массовым убийствам.

Во время обысков правоохранители изъяли более 300 экземпляров нацистских изданий, флаги "третьего рейха", оружие, патроны, взрывчатые устройства, компьютеры, с которых происходило администрирования сообществ, и чеки на доставку запрещенной литературы из-за границы.

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