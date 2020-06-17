В Facebook появилась возможность отключать политическую рекламу

17 июня, 2020, 15:59

Facebook запустил кампанию по информированию американских граждан о выборах президента в США и добавил в соцсети функцию отключения политической рекламы

Об этом написал основатель корпорации Марк Цукерберг в статье USA Today.

"Учитывая то, что наш дискурс происходит в интернете, я считаю, что такие платформы как Facebook могут играть положительную роль на этих выборах, помогая американцам использовать свой голос там, где это наиболее важно, путем голосования. Мы объявляем в среду крупнейшую информационную кампанию за голосование в истории Америки. Наша цель - помочь 4 миллионам людей зарегистрироваться для голосования", - отметил Цукерберг.

Facebook создает специальный информационный центр, который будет показывать пользователям достоверную информацию, в том числе о том, как и где проголосовать или каким образом избирателям зарегистрироваться.

В то же время пользователи Facebook в США будут иметь возможность полностью отключить всю политическую рекламу в соцсети.

"И для тех из вас, кто уже принял решение и хочет только, чтобы выборы закончились, мы вас слышим, поэтому мы также вводим возможность отключить рекламу", - отметил Цукерберг.

Данная функция будет доступна также в Instagram. Информация от центра будет появляться в верхней части ленты новостей в Facebook и Instagram.

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