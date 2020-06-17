В Черногории власть Мила Джукановича инициировала смену руководства местной власти Будвы, которую называют "летней столицей" Черногории
Об этом сообщила в комментарии Еспресо.TV руководитель проекта "Балканский обозреватель" Наталья Ищенко.
По ее словам, несколько недель назад в Будве было сформировано новое большинство в местной раде, которое избрало новых руководителей.
Старое руководство Будвы отказывалось признать свое поражение и допустить вновь избранных руководителей на рабочие места. Сегодня бывшие руководители были выведены из здания местной администрации с помощью полиции. Произошли столкновения между сторонниками старой власти и правоохранительных органов.
В дальнейшем ситуация в Будве и в целом в Черногории будет только обостряться - через 3 месяца в стране ожидаются парламентские выборы, которые традиционно в Черногории проходят в очень напряженной атмосфере, - прогнозирует Ищенко.
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