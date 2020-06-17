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Espreso.tvМирВ Черногории власть Мила Джукановича инициировала смену руководства местной власти Будвы, которую называют "летней столицей" Черногории

В Черногории власть Мила Джукановича инициировала смену руководства местной власти Будвы, которую называют "летней столицей" Черногории


фото: reuters
Неофициальным поводом для смены руководства муниципалитета стало активное участие местного мэра и его команды в акциях протеста Сербской православной церкви

Об этом сообщила в комментарии Еспресо.TV руководитель проекта "Балканский обозреватель" Наталья Ищенко.

По ее словам, несколько недель назад в Будве было сформировано новое большинство в местной раде, которое избрало новых руководителей.

Старое руководство Будвы отказывалось признать свое поражение и допустить вновь избранных руководителей на рабочие места. Сегодня бывшие руководители были выведены из здания местной администрации с помощью полиции. Произошли столкновения между сторонниками старой власти и правоохранительных органов.

В дальнейшем ситуация в Будве и в целом в Черногории будет только обостряться - через 3 месяца в стране ожидаются парламентские выборы, которые традиционно в Черногории проходят в очень напряженной атмосфере, - прогнозирует Ищенко.

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