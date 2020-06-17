В аэропорту Шотландии столкнулись два пассажирских лайнера

17 июня, 2020, 16:24

Два самолета столкнулись в Международном аэропорту Абердина в Шотландии

Об этом сообщает Evening Express.

"В Международном аэропорту Абердина столкнулись два самолета", - говорится в сообщении.

На момент инцидента на борту обоих воздушных судов не было пассажиров.

Как сообщает газета, столкновение произошло во вторник вечером с участием самолетов авиакомпаний Loganair и FlyBe.

По словам представителя Loganair, около 18 часов самолет Flybe Bombardier Q400, который готовился к вылету, въехал в региональный самолет Loganair Embraer 145.

Британский Отдел по расследованию авиакатастроф начал расследование для установления всех обстоятельств аварии.

Как сообщалось, два малых пассажирских самолета столкнулись в небе над западной частью Оттавы, обошлось без жертв.

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