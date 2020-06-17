В аэропорту Шотландии столкнулись два пассажирских лайнера
Об этом сообщает Evening Express.
"В Международном аэропорту Абердина столкнулись два самолета", - говорится в сообщении.
На момент инцидента на борту обоих воздушных судов не было пассажиров.
Как сообщает газета, столкновение произошло во вторник вечером с участием самолетов авиакомпаний Loganair и FlyBe.
По словам представителя Loganair, около 18 часов самолет Flybe Bombardier Q400, который готовился к вылету, въехал в региональный самолет Loganair Embraer 145.
Британский Отдел по расследованию авиакатастроф начал расследование для установления всех обстоятельств аварии.
Как сообщалось, два малых пассажирских самолета столкнулись в небе над западной частью Оттавы, обошлось без жертв.
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