 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоУвольняется чиновница Пентагона, которая сомневалась в законности замораживания Украине военной помощи

Увольняется чиновница Пентагона, которая сомневалась в законности замораживания Украине военной помощи


фото: reuters
И.о. главного финансового контролера Пентагона Элейн Мак-Каскеро, которая поставила под сомнение законность удержания администрацией президента США Дональда Трампа военной помощи Украине в прошлом году, уйдет с должности в конце июня

Об этом заявил министр обороны США Марк Эспер, сообщает The Hill .

"Я благодарен за ее (Мак-Каскеро - ред.) преданность государственной службе и вклад, который она сделала в работу министерства, и желаю ей всего наилучшего в ее будущих начинаниях", - заявил Эспер.

Ожидается, что Мак-Каскеро покинет пост 26 июня.

В то же время Эспер не уточнил причины ее отставки.

Читайте также: Пентагон назвал Украину "критически важным партнером" в противостоянии с Россией

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп в ноябре официально выдвинул кандидатуру Мак-Каскеро на пост контролера, но отозвал ее в начале марта после сообщений о том, что она как исполняющая обязанности контроллера выразила обеспокоенность по поводу законности содержания военной помощи Украине. Ее переписка с заместителем директора программ национальной безопасности административно-бюджетного управления Майклом Даффи была опубликована рядом американских СМИ.

Читайте также: США передают Украины боеприпасы и комплексы Javelin более чем $ 60 млн

Решение администрации США задержать выделенную для Украины помощь сыграло центральную роль в процессе импичмента президента Дональда Трампа по обвинению в злоупотреблении полномочиями и препятствовании работе Конгресса.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

17 июня, 2020 среда

больше новостей

17 июня, 2020 среда

16 июня, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать