Увольняется чиновница Пентагона, которая сомневалась в законности замораживания Украине военной помощи
Об этом заявил министр обороны США Марк Эспер, сообщает The Hill .
"Я благодарен за ее (Мак-Каскеро - ред.) преданность государственной службе и вклад, который она сделала в работу министерства, и желаю ей всего наилучшего в ее будущих начинаниях", - заявил Эспер.
Ожидается, что Мак-Каскеро покинет пост 26 июня.
В то же время Эспер не уточнил причины ее отставки.
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Как сообщалось, президент США Дональд Трамп в ноябре официально выдвинул кандидатуру Мак-Каскеро на пост контролера, но отозвал ее в начале марта после сообщений о том, что она как исполняющая обязанности контроллера выразила обеспокоенность по поводу законности содержания военной помощи Украине. Ее переписка с заместителем директора программ национальной безопасности административно-бюджетного управления Майклом Даффи была опубликована рядом американских СМИ.
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Решение администрации США задержать выделенную для Украины помощь сыграло центральную роль в процессе импичмента президента Дональда Трампа по обвинению в злоупотреблении полномочиями и препятствовании работе Конгресса.
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