Укрзализныця назначила пять дополнительных поездов ко Дню Конституции

17 июня, 2020, 11:15

Укрзализныця назначила 5 региональных поездов на период с 19 по 21 июня, а также с 26 по 29 июня для дополнительных перевозок пассажиров

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

"Укрзализныця назначила курсирование 5 региональных поездов на период с 19 по 21 июня, а также с 26 по 29 июня - накануне и после Дня Конституции Украины - для дополнительных перевозок пассажиров", - говорится в сообщении.

В период с 19 по 21 июня, а также с 26 по 29 июня дополнительно будут курсировать региональные поезда:

- №864 / 866 сообщением Неданчичи, Чернигов - Киев-Волынский;

- №884 / 883 Фастов - Зерновое - Киев-Волынский;

- №888 / 887 Киев-Волынский - Ворожба - Фастов;

- №896 / 895 Киев-Волынский - Конотоп, Шостка - Киев-Волынский;

- №880 / 882 Киев-Волынский - Славутич - Фастов.

Сообщается, что на эти поезда будут продаваться только половина мест. В случае спроса, компания планирует назначать новые поезда в разрешенных направлениях.

Напомним, 1 июня Укрзализныця начала курсирования поездов и продажа билетов за 90 дней до дня отправления.

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