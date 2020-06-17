Украинский футболист стал героем тура в Турции

17 июня, 2020, 13:48

Украинский защитник "Ризеспор" Николай Морозюк попал в символическую сборную лучших футболистов 27-го тура чемпионата Турции по футболу

Об этом сообщает WhoScored.

В 27-м туре турецкой Суперлиги "Ризеспор" одолел "Галатасарай" со счетом 2: 0 и оторвался зоны вылета на 3 очка.

Николай Морозюк получил наивысшую оценку среди защитников, которые попали в символическую сборную лучших игроков тура.

В текущем сезоне 32-летний украинец провел 23 матча, забил 1 мяч и отдал 1 результативную передачу за "Ризеспор". Ориентировочная трансферная стоимость Морозюка составляет 800 тыс. евро.