Украинский футболист стал героем тура в Турции
17 июня, 2020, 13:48
Украинский защитник "Ризеспор" Николай Морозюк попал в символическую сборную лучших футболистов 27-го тура чемпионата Турции по футболу
Об этом сообщает WhoScored.
В 27-м туре турецкой Суперлиги "Ризеспор" одолел "Галатасарай" со счетом 2: 0 и оторвался зоны вылета на 3 очка.
Николай Морозюк получил наивысшую оценку среди защитников, которые попали в символическую сборную лучших игроков тура.
В текущем сезоне 32-летний украинец провел 23 матча, забил 1 мяч и отдал 1 результативную передачу за "Ризеспор". Ориентировочная трансферная стоимость Морозюка составляет 800 тыс. евро.
- 16 июня стало известно, что бывший капитан "Динамо" Николай Морозюк может перейти из "Ризеспора" в другой турецкий клуб - "Фенербахче".
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