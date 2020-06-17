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Espreso.tvОбщество"Заблудился" в пруду: Украина повторно задержала убийцу полковника Хараберюша, которого ранее отдали по обмену, - медиа "ДНР"

"Заблудился" в пруду: Украина повторно задержала убийцу полковника Хараберюша, которого ранее отдали по обмену, - медиа "ДНР"

Журналист Денис Казанский поделился информацией с новостного сайта коллаборационистов, где говорится о том, что убийца полковника СБУ Александра Хараберюша повторно задержан Украиной

Об этом говорится на сайте коллаборационистов "ДАН".

На скриншоте новости коллаборационистов говорится, что Пастухов купался в пруду у (недалеко от города Марьинка, к юго-западу от Донецка). Переплыв на другой берег, мужчина оказался на подконтрольной украинскому правительству территории.

Он был задержан военными и доставлен в Кураховский районный отдел полиции. Сейчас мужчина находится в СИЗО в Мариуполе.

  • Напомним, Сергей Пастухов, переданный в ОРДО по "обмену" 29 декабря 2019 года, а также Эдуард Бондаренко - подельники Юли Просоловой в убийстве полковника Службы безопасности Украины, контрразведчика Александра Хараберюша. Его взорвали в машине в Мариуполе 31 марта 2017 года.
  • Приговор Пастухову вынес Ильичевский райсуд Мариуполя Донецкой области 26 декабря 2019 года - 12 лет лишения свободы.

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