Участник ТКГ Гармаш об особом статусе ОРДЛО: речь идет не о новом законопроекте, а об изменениях в действующий закон

17 июня, 2020, 19:50

Офис президента подготовил поправки в действующий закон об особом статусе отдельных районов Донбасса

Об этом в эфире Радио Донбас.Реалии заявил представитель отдельных районов Донецкой области в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш.

"Или журналисты, или глава Офиса президента неправильно выразился. Я думаю, что это недоразумение. На прошлой неделе на заседании Трехсторонней контактной группы мы рассматривали поправки к 10-й статье ныне действующего принятого закона "об особом статусе", в которых действительно, первым пунктом идет имплементация "формулы Штайнмайера", - заявил Гармаш.