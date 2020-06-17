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Espreso.tvОбществоУчастник ТКГ Гармаш об особом статусе ОРДЛО: речь идет не о новом законопроекте, а об изменениях в действующий закон

Участник ТКГ Гармаш об особом статусе ОРДЛО: речь идет не о новом законопроекте, а об изменениях в действующий закон

Офис президента подготовил поправки в действующий закон об особом статусе отдельных районов Донбасса

Об этом в эфире Радио Донбас.Реалии заявил представитель отдельных районов Донецкой области в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш.

"Или журналисты, или глава Офиса президента неправильно выразился. Я думаю, что это недоразумение. На прошлой неделе на заседании Трехсторонней контактной группы мы рассматривали поправки к 10-й статье ныне действующего принятого закона "об особом статусе", в которых действительно, первым пунктом идет имплементация "формулы Штайнмайера", - заявил Гармаш.

  • 17 июня глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью заявил, что "украинская делегация представила первый закон "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей"
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