Турция начала новую военную операцию против курдов на севере Ирака

17 июня, 2020, 18:08

В среду, 17 июня, Турция объявила о начале военной операции "Коготь тигра" на севере Ирака против курдских повстанцев

У Министерстве национальной обороны Турции заявили, что решение о начале воздушно-наземной операции было принято после интенсивного артиллерийского обстрела в районе Хафтанин, сообщает DW .

Турецкие военные были переброшены через наземную границу и десантированы с вертолетов накануне вечером, 16 июня.

Согласно сообщению военного ведомства, наступление на позиции Курдской рабочей партии, которую Анкара считает "террористической", проводится силами спецназа при поддержке истребителей F-16, ударных вертолетов, артиллерии, а также беспилотников.

На первом этапе операции уничтожено более 150 целей, в том числе использовались штурмовая гаубица и зенитно-ракетные комплексы.

В заявлении Минобороны говорится, что турецкие войска пойдут в наступление и на другие "террористические" позиции в регионе, не уточнив детали.