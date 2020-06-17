Турция начала новую военную операцию против курдов на севере Ирака
У Министерстве национальной обороны Турции заявили, что решение о начале воздушно-наземной операции было принято после интенсивного артиллерийского обстрела в районе Хафтанин, сообщает DW .
Турецкие военные были переброшены через наземную границу и десантированы с вертолетов накануне вечером, 16 июня.
Согласно сообщению военного ведомства, наступление на позиции Курдской рабочей партии, которую Анкара считает "террористической", проводится силами спецназа при поддержке истребителей F-16, ударных вертолетов, артиллерии, а также беспилотников.
На первом этапе операции уничтожено более 150 целей, в том числе использовались штурмовая гаубица и зенитно-ракетные комплексы.
В заявлении Минобороны говорится, что турецкие войска пойдут в наступление и на другие "террористические" позиции в регионе, не уточнив детали.
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