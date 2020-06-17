Трамп подписал указ о реформе полиции США из-за протестов в стране

Об этом пишет "Голос Америки".

Лидер республиканского меньшинства в Палате представителей Кевин Маккарти одобрил действия президента. Он отметил, что важно, чтобы "с гражданами обращались одинаково по закону".

Республиканцы также считают, что необходимо сосредоточиться на трех аспектах: прозрачности действий полицейских, повышении их эффективности за счет обучения и привлечения к ответственности сотрудников полиции, которые превышают свои полномочия.

В то же время представители Демократической партии, напротив, раскритиковали решение президента. Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси назвала указ Трампа "слабым" и недостаточным.

Напомним, что в Миннеаполисе вспыхнули массовые протесты, переросшие в беспорядки, из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда вскоре после его задержания местными правоохранителями за подделку документов. Один из полицейских прижал его голову к асфальту, нажав коленом на горло. По словам правоохранителей, Флойд сопротивлялся при задержании и находился под воздействием наркотиков. Впоследствии в мире начались акции протеста.

Беспорядки распространились на всю территорию США. Участники беспорядков атакуют полицейские участки, совершают поджоги и грабят магазины .

Министр обороны США Марк Эспер призвал военных оставаться "аполитичными" и заявил, что Пентагон хочет защитить право граждан на протест и мирные собрания.

В воскресенье, 7 июня, городской совет Миннеаполиса принял решение расформировать отдел полиции, сотрудник которого убил афроамериканца, спровоцировав массовые акции протеста по всей стране.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb .