Трамп хочет помешать изданию книги своего экс-советника Болтона

17 июня, 2020, 18:17

Президент США Дональд Трамп попытался помешать публикации книги "Кабинет, в котором это произошло", которую написал его бывший советник по национальной безопасности Джон Болтон

Министерство юстиции США подало в федеральный суд в Вашингтоне иск, в котором обвинило Болтона в "явном нарушении" условий его трудового договора, сообщает DW .

В частности, перед публикацией книги Болтон не предоставил ее власти для изучения и одобрения.

При этом, как утверждают в Минюсте, выход книги может "поставить под угрозу национальную безопасность", поскольку в издании содержится засекреченная информация.

Ожидается, что книга "Кабинет, в котором это произошло" появится в магазинах 23 июня.

В опубликованном ранее отрывке книги говорится, что Дональд Трамп "не доверял собственной администрации", а также "считал, что во внешней политике, как и в сделке с недвижимостью, значение имеют личные отношения, умение произвести впечатление и продвижения собственных интересов".

Кроме того, Трамп сообщил Болтону о намерении заморозить военную помощь Украине до тех пор, пока официальный Киев не начнет расследование в отношении его потенциального соперника на предстоящих президентских выборах Джо Байдена и его сына Хантера.

Джон Болтон в сентябре 2019 года был уволен с поста советника президента США по нацбезопасности из-за политических разногласий с Трампом и некоторыми членами его администрации.