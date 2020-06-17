Трамп хочет помешать изданию книги своего экс-советника Болтона
Министерство юстиции США подало в федеральный суд в Вашингтоне иск, в котором обвинило Болтона в "явном нарушении" условий его трудового договора, сообщает DW .
В частности, перед публикацией книги Болтон не предоставил ее власти для изучения и одобрения.
При этом, как утверждают в Минюсте, выход книги может "поставить под угрозу национальную безопасность", поскольку в издании содержится засекреченная информация.
Ожидается, что книга "Кабинет, в котором это произошло" появится в магазинах 23 июня.
В опубликованном ранее отрывке книги говорится, что Дональд Трамп "не доверял собственной администрации", а также "считал, что во внешней политике, как и в сделке с недвижимостью, значение имеют личные отношения, умение произвести впечатление и продвижения собственных интересов".
Кроме того, Трамп сообщил Болтону о намерении заморозить военную помощь Украине до тех пор, пока официальный Киев не начнет расследование в отношении его потенциального соперника на предстоящих президентских выборах Джо Байдена и его сына Хантера.
Джон Болтон в сентябре 2019 года был уволен с поста советника президента США по нацбезопасности из-за политических разногласий с Трампом и некоторыми членами его администрации.
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