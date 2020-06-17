Сутки на Донбассе: уничтожен один оккупант
17 июня, 2020, 07:36
За прошедшие сутки вооруженные формирования России 9 раз нарушили режим прекращения огня
Об этом сообщает пресс-центр ООС.
Оккупанты обстреляли наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями 122 мм артиллерийских систем, минометов калибра 120 мм и 82 мм, вооружение БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия.
Вследствие вражеских обстрелов один украинский военный получил боевое травмирование. По данным разведки, 16 июня украинские воины уничтожили одного российского оккупанта.
С начала текущих суток российские вооруженные формирования два раза нарушили режим прекращения огня.
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