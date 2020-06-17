 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортСтало известно, где состоится матч между сборными Украины и России

Стало известно, где состоится матч между сборными Украины и России


фото: handball.net.ua
В рамках отбора на Евро-2022 мужская сборная Украины по гандболу может сыграть против России в Беларуси

Об этом сообщает xsport.ua .

В 2015 году в рамках отбора на Евро-2016 национальные команды встречались в Минске.

"Задача у нас одна - выход из подгруппы. Сегодня всех беспокоит тот факт, где мы будем играть со сборной России. Надеемся, что наши друзья белорусы не откажут нам, и мы сыграем в них со сборной России", - заявил президент Федерации гандбола Украины Андрей Мельник.

На чемпионат Европы по гандболу выйдут команды, занявшие 1 и 2 места в группе, а также 4 лучшие команды, которые в своих квартетах займут третьи места.

Кроме России украинцы будут играть против Чехии и Фарерских островов.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

17 июня, 2020 среда

больше новостей

17 июня, 2020 среда

16 июня, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать