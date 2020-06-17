Стало известно, где состоится матч между сборными Украины и России

17 июня, 2020, 13:31

В рамках отбора на Евро-2022 мужская сборная Украины по гандболу может сыграть против России в Беларуси

Об этом сообщает xsport.ua .

В 2015 году в рамках отбора на Евро-2016 национальные команды встречались в Минске.

"Задача у нас одна - выход из подгруппы. Сегодня всех беспокоит тот факт, где мы будем играть со сборной России. Надеемся, что наши друзья белорусы не откажут нам, и мы сыграем в них со сборной России", - заявил президент Федерации гандбола Украины Андрей Мельник.

На чемпионат Европы по гандболу выйдут команды, занявшие 1 и 2 места в группе, а также 4 лучшие команды, которые в своих квартетах займут третьи места.

Кроме России украинцы будут играть против Чехии и Фарерских островов.