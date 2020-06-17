США передают Украине боеприпасы и комплексы Javelin более чем $ 60 млн

17 июня, 2020, 11:16

США передают Украине оборудования, боеприпасы и комплексы Javelin на общую сумму более $ 60 млн

Об этом сообщило посольство США в Украине в Facebook.

"Помощь США в сфере безопасности и сотрудничество с Украиной при # COVID19 продолжаются! Вчера Управление военного сотрудничества посольства США получило оборудование на более 60 млн долларов для передачи украинским партнерам, включая рации, боеприпасы и противотанковые ракеты Javelin", - говорится в сообщении.

США настойчиво стоят на стороне Украины в поддержке ее суверенитета и территориальной целостности перед лицом российской агрессии, добавили в посольстве.

В конце 2017 Вашингтон впервые одобрило план о предоставлении Вооруженным силам Украины летального вооружения, включающее противотанковые ракетные комплексы Javelin.

Весной 2018 года США доставили в Украину эти противотанковые ракетные комплексы, а в мае прошли их первые испытания.

Читайте также: Джавелин в степях Украины. Остановит ли американское оружие российскую агрессию

Javelin - главнае противотанковое оружие армии и морской пехоты США. Она позволяет солдату или морскому пехотинцу стрелять и быстро двигаться, поскольку ракета самоуправляемой направляется к цели. Это вторая партия американского оружия, которую получает украинская армия.