Шмыгаль заявил, что уголь станет основным ресурсом для производства электричества в Украине

17 июня, 2020, 16:07

Уголь станет основным топливом для производства электроэнергии на тепловых электростанциях

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram.

"Уголь станет основным топливом для производства электроэнергии на тепловых электростанциях. Сегодня правительство на заседании приняло соответствующее решение. Ведь неприемлемо, когда мы закупаем импортный газ, тогда как наши шахтеры сидят без работы из-за отсутствия рынка сбыта. Это поддержит украинских шахтеров и сохранит в этой области около 20 тысяч рабочих мест", - говорится в сообщении.