Сбивание самолета МАУ: отсутствие "черных ящиков" не означает, что нет других доказательств причастности Ирана, - МИД

17 июня, 2020, 08:50

Если "черных ящиков" не будет, то это не значит, что отсутствуют другие возможности установить причастность Ирана к катастрофе самолета МАУ

Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин в интервью РБК-Украина.

"Если вдруг "черных ящиков" не будет, трагедии не произойдет, это не значит, что отсутствуют другие возможности установить истину", - подчеркнул он.

Дипломат пояснил, что существуют данные со спутников, которые подтверждают, что украинский самолет был сбит двумя ракетами. Также у Ирана должны быть видео- и аудиоданные с ракетных комплексов, откуда были запущены эти ракеты.

Напомним, Иран сообщил Международной организации гражданской авиации (ICAO) при ООН, что направит во Францию самописцы со сбитого самолета МАУ.

Украина хочет получить доступ к "черным ящикам" самолета МАУ прежде, чем они будут переданы для экспертизы во Францию.

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