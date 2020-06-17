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Espreso.tvОбществоСбивание самолета МАУ: отсутствие "черных ящиков" не означает, что нет других доказательств причастности Ирана, - МИД

Сбивание самолета МАУ: отсутствие "черных ящиков" не означает, что нет других доказательств причастности Ирана, - МИД


фото: РБК-Україна
Если "черных ящиков" не будет, то это не значит, что отсутствуют другие возможности установить причастность Ирана к катастрофе самолета МАУ

Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин в интервью РБК-Украина.

"Если вдруг "черных ящиков" не будет, трагедии не произойдет, это не значит, что отсутствуют другие возможности установить истину", - подчеркнул он.

Дипломат пояснил, что существуют данные со спутников, которые подтверждают, что украинский самолет был сбит двумя ракетами. Также у Ирана должны быть видео- и аудиоданные с ракетных комплексов, откуда были запущены эти ракеты.

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