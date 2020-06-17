СБУ задержала мужчину, призывавшего создать "Одесскую народную республику"
17 июня, 2020, 16:58
Злоумышленнику сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 (содействие деятельности террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
В Одессе задержали мужчину, который призывал к созданию "Одесской народной республики"
Об этом сообщили УНИАН в областном управлении Службы безопасности.
Установлено, что одессит наладил связи с террористами "ЛНР" и "ДНР" и размещал на персональных страницах в соцсетях деструктивные материалы.
В частности, он призывал жителей Одесской области поддержать оккупантов. Кроме того, он подстрекал к созданию так называемой "Одесской народной республики.
Злоумышленнику сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 (содействие деятельности террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
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