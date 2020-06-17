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Espreso.tvОбществоСБУ задержала мужчину, призывавшего создать "Одесскую народную республику"

СБУ задержала мужчину, призывавшего создать "Одесскую народную республику"


фото: ssu.gov.ua
В Одессе задержали мужчину, который призывал к созданию "Одесской народной республики"

Об этом сообщили УНИАН в областном управлении Службы безопасности.

Установлено, что одессит наладил связи с террористами "ЛНР" и "ДНР" и размещал на персональных страницах в соцсетях деструктивные материалы.

В частности, он призывал жителей Одесской области поддержать оккупантов. Кроме того, он подстрекал к созданию так называемой "Одесской народной республики.

Злоумышленнику сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 (содействие деятельности террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
 

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