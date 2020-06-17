САП передала в суд дело о взятке за назначение директора ОПЗ

17 июня, 2020, 13:18

Обвинительный акт в отношении лиц, которые пытались дать $ 5 млн взятки председателю Фонда госимущества, был направлен в Высший антикоррупционный суд

Об этом сообщает пресс-служба Специальной антикоррупционной прокуратуры.

Согласно сообщению, прокуроры САП закончили досудебное расследование и передали в суд обвинительный акт в отношении лиц, которые пытались оказать неправомерную выгоду в размере $ 5 млн председателю Фонда государственного имущества в Украине.

"На сегодня обвинительный акт в отношении участников преступления направлено в Высший антикоррупционного суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, согласно ч. 1 статьи 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

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