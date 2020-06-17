САП передала в суд дело о взятке за назначение директора ОПЗ
Об этом сообщает пресс-служба Специальной антикоррупционной прокуратуры.
Согласно сообщению, прокуроры САП закончили досудебное расследование и передали в суд обвинительный акт в отношении лиц, которые пытались оказать неправомерную выгоду в размере $ 5 млн председателю Фонда государственного имущества в Украине.
"На сегодня обвинительный акт в отношении участников преступления направлено в Высший антикоррупционного суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
В пресс-службе подчеркнули, согласно ч. 1 статьи 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Напомним, в сентябре 2019 года три человека предложили председателю Фонда госимущества Украины $ 5 млн взятки в обмен на назначение директора "Одесса припортового завода", 99,5% акций которого принадлежат государству.
- Человек были задержаны сразу после оказания первой части взятки в размере $ 50 тыс.
- В ноябре 2019 НАБУ и САП начали расследование приведенных фактов по заявлению председателя Фонда госимущества.
- 31 января этого года лицам было сообщено о подозрении.
Читайте также
-
-
-
-
-
12 июня, 2020 Вакарчук обнулился. Есть ли будущее у партии "Голос"?