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Espreso.tvЭкономикаСАП передала в суд дело о взятке за назначение директора ОПЗ

САП передала в суд дело о взятке за назначение директора ОПЗ

Обвинительный акт в отношении лиц, которые пытались дать $ 5 млн взятки председателю Фонда госимущества, был направлен в Высший антикоррупционный суд

Об этом сообщает пресс-служба Специальной антикоррупционной прокуратуры.

Согласно сообщению, прокуроры САП закончили досудебное расследование и передали в суд обвинительный акт в отношении лиц, которые пытались оказать неправомерную выгоду в размере $ 5 млн председателю Фонда государственного имущества в Украине.

"На сегодня обвинительный акт в отношении участников преступления направлено в Высший антикоррупционного суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, согласно ч. 1 статьи 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

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  • Напомним, в сентябре 2019 года три человека предложили председателю Фонда госимущества Украины $ 5 млн взятки в обмен на назначение директора "Одесса припортового завода", 99,5% акций которого принадлежат государству.
  • Человек были задержаны сразу после оказания первой части взятки в размере $ 50 тыс.
  • В ноябре 2019 НАБУ и САП начали расследование приведенных фактов по заявлению председателя Фонда госимущества.
  • 31 января этого года лицам было сообщено о подозрении.
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