С начала суток оккупанты на Донбассе трижды обстреляли украинские позиции, погиб боец ООС
Об этом сообщает штаб ООС.
Все обстрелы были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно вблизи Орехово, у Луганска и неподалеку Шумов.
Боевики открывали огонь из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
"К сожалению, в результате вражеского обстрела Украина потеряла одного мужественного воина. Командование Объединенных сил выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего героя", - говорится в сообщении.
При этом отмечается, что на участках разведения №1, №2 и №3 режим "тишины" соблюдался.
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