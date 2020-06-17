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Espreso.tvОбществоС начала суток оккупанты на Донбассе трижды обстреляли украинские позиции, погиб боец ООС

С начала суток оккупанты на Донбассе трижды обстреляли украинские позиции, погиб боец ООС

С начала суток вооруженные формирования Российской Федерации три раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, погиб украинский военный

Об этом сообщает штаб ООС.

Все обстрелы были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно вблизи Орехово, у Луганска и неподалеку Шумов.

Боевики открывали огонь из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

"К сожалению, в результате вражеского обстрела Украина потеряла одного мужественного воина. Командование Объединенных сил выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего героя", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что на участках разведения №1, №2 и №3 режим "тишины" соблюдался.

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