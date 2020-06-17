РФ усиливает давление на украинских политзаключенных, реагируя на санкции, - Денисова

17 июня, 2020, 21:15

В ответ на ужесточение санкций против России, местные власти усиливают физическое и психологическое давление на украинских политзаключенных

Об этом написала Украинский омбудсмен Людмила Денисова в Facebook.

"В ответ на международные санкции РФ усиливает издевательства над незаконно удерживаемыми гражданами Украины - отказывает украинским дипломатам в посещении наших сограждан и продолжает физическое и психологическое давление, чем в очередной раз нарушает международное и даже российское законодательство", - заявила Денисова.

Она подчеркнула, что Россия должна соблюдать международные обязательства по обеспечению прав незаконно заключенных граждан Украины и прекратить репрессии против крымскотатарского народа.

Денисова назвала список заключенных: Джемиль Гафаров, Владимир Дудка, Игорь Кияшко, Александр Марченко, Тофик Абдулгазиев, Энвер Омеров, Шабан Умеров, Алиев Муслим, Инвер Бекиров, Энвер Сейтосманов, Теймур Абдуллаев, Энвер Мамутов, Владимир Якименко, Руслан Зейтуллаев, Андрей Захтей, Алексей Бессарабов, Узеир Абдуллаев, Рустам Исмаилов, Виктор Шур, Александр Шумков, Вадим Сирук, Эмир-Усеин Куку, Валентин Выговский, Зеври Абсеитов, Рустем Абильтаров, Ремзи Меметов, Геннадий Лимешко, Рефат Алимов, Сергей Бугайчук.