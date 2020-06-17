Рада приняла закон о планировании территорий общин

17 июня, 2020, 11:57

Законопроект №2280, который предлагает урегулирования вопросов установления границ и комплексного пространственного планирования территорий общин, во втором чтении поддержали 320 народных депутатов.

Об этом сообщает ЕспресоTV .

Законопроект №2280 "О внесении изменений в Земельный кодекс Украины и других законодательных актов по планированию использования земель" во втором чтении поддержали 320 народных депутатов.

Закон предлагает урегулировать вопрос установления границ общин, комплексного пространственного планирования их территорий. При этом он упрощает процесс разработки и утверждения необходимой документации. Законом также предлагается нормирования формирования электронной картографической основы для планирования территории.

Кроме того, согласно закону, целевое назначение земельного участка устанавливает его владелец. При этом сведения о избранного вида целевого назначения вносятся в Государственный земельный кадастр. Установление и изменение целевого назначения участка не требует от владельца разработки документации по землеустройству и принятия решения органами власти или органами местного самоуправления, за исключением земель обороны.