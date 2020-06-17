"Позор": в Крыму неизвестные разрисовали плакаты к путинскому референдуму
17 июня, 2020, 07:55
В Симферопольском районе на российских плакатах о голосовании по поправкам в Конституцию России появились надписи "бред" и "позор"
Об этом в Facebook сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.
"Правильная реакция крымских татар и этнических украинцев полуострова на призывы российских оккупантов принять участие в незаконном голосовании, которое готовится Москвой к проведению во временно оккупированном Крыму. Фотографии сделаны в Симферопольском районе", - написал Чубаров.
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- В России и аннексированном ней Крыму с 25 июня по 1 июля пройдет голосование по поправкам в Конституцию России. Одна из поправок касается обнуления президентских сроков, что позволит Владимиру Путину участвовать в выборах еще дважды и оставаться у власти до 2036 года.
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