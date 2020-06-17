"На украинском звучит вкуснее": посольство Украины в США поблагодарило McDonald's за языковую политику
Свою благодарность посольство выразило в Twitter.
"Мы вполне понимаем McDonald's, названия еды на украинском языке звучат значительно вкуснее. Большое спасибо компании за твердую позицию в отношении украинского языка в меню магазинов McDonald's в Украине.
Теперь мы можем сказать: "Изучайте украинский язык с McDonald's", - написали в посольстве.
We totally understand @McDonalds , names of food in Ukrainian sound much yummier- UKR Embassy in USA (@UKRintheUSA) June 16, 2020
Many thanks to the company for their firm position regarding Ukrainian language in the menus of McDonald's stores in Ukraine.
Now we can say: "Learn Ukrainian with McDonald's" pic.twitter.com/jOXUdLQ5kQ
На днях компания McDonald's оказалась в центре языкового скандала и возмутила часть пользователей социальных сетей после того, как отказалась предоставлять свои услуги клиентам на русском языке. Другие пользователи выразили поддержку компании.
В комментарии BBC News Украина в компании McDonald's отметили, что основным языком общения компании в Украине является украинский.
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