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Espreso.tvОбщество"На украинском звучит вкуснее": посольство Украины в США поблагодарило McDonald&#39;s за языковую политику

"На украинском звучит вкуснее": посольство Украины в США поблагодарило McDonald's за языковую политику


фото: reuters
Посольство Украины в США поблагодарило за языковую политику компанию McDonald's, которая оказалась из-за своей позиции по предоставлению в Украине услуг на русском в центре языкового скандала

Свою благодарность посольство выразило в Twitter.

"Мы вполне понимаем McDonald's, названия еды на украинском языке звучат значительно вкуснее. Большое спасибо компании за твердую позицию в отношении украинского языка в меню магазинов McDonald's в Украине.

Теперь мы можем сказать: "Изучайте украинский язык с McDonald's", - написали в посольстве.

На днях компания McDonald's оказалась в центре языкового скандала и возмутила часть пользователей социальных сетей после того, как отказалась предоставлять свои услуги клиентам на русском языке. Другие пользователи выразили поддержку компании.

В комментарии BBC News Украина в компании McDonald's отметили, что основным языком общения компании в Украине является украинский.

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