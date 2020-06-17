"На украинском звучит вкуснее": посольство Украины в США поблагодарило McDonald's за языковую политику

17 июня, 2020, 17:39

Посольство Украины в США поблагодарило за языковую политику компанию McDonald's, которая оказалась из-за своей позиции по предоставлению в Украине услуг на русском в центре языкового скандала

Свою благодарность посольство выразило в Twitter.

"Мы вполне понимаем McDonald's, названия еды на украинском языке звучат значительно вкуснее. Большое спасибо компании за твердую позицию в отношении украинского языка в меню магазинов McDonald's в Украине.

Теперь мы можем сказать: "Изучайте украинский язык с McDonald's", - написали в посольстве.

We totally understand @McDonalds , names of food in Ukrainian sound much yummier



Many thanks to the company for their firm position regarding Ukrainian language in the menus of McDonald's stores in Ukraine.



Now we can say: "Learn Ukrainian with McDonald's" pic.twitter.com/jOXUdLQ5kQ - UKR Embassy in USA (@UKRintheUSA) June 16, 2020

На днях компания McDonald's оказалась в центре языкового скандала и возмутила часть пользователей социальных сетей после того, как отказалась предоставлять свои услуги клиентам на русском языке. Другие пользователи выразили поддержку компании.

В комментарии BBC News Украина в компании McDonald's отметили, что основным языком общения компании в Украине является украинский.