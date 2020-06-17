"Минай" - "Динамо": где и когда смотреть полуфинал Кубка Украины по футболу

17 июня, 2020, 07:07

В первом полуфинальном матче Кубка Украины по футболу "Минай" примет киевское "Динамо"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В четвертьфинале Кубка Украины "Динамо" одолело "Александрию", а "Минай" прошел "Ингулец".

24 июня во втором полуфинальном матче полтавская "Ворскла" сыграет в гостях с "Мариуполем". Финал турнира запланирован на 8 июля и пройдет на "Арене Львов".

Кубок Украины

Полуфинал

17 июня

"Минай" - "Динамо"

с. Минай, стадион "Арена-проходи"

Начало в 14:00

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