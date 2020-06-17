"Минай" - "Динамо": где и когда смотреть полуфинал Кубка Украины по футболу
17 июня, 2020, 07:07
В первом полуфинальном матче Кубка Украины по футболу "Минай" примет киевское "Динамо"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В четвертьфинале Кубка Украины "Динамо" одолело "Александрию", а "Минай" прошел "Ингулец".
24 июня во втором полуфинальном матче полтавская "Ворскла" сыграет в гостях с "Мариуполем". Финал турнира запланирован на 8 июля и пройдет на "Арене Львов".
Кубок Украины
Полуфинал
17 июня
"Минай" - "Динамо"
с. Минай, стадион "Арена-проходи"
Начало в 14:00
Прямая трансляция на телеканале УНИАН
- 16 июня дирекция по проведению Кубка Украины внесла изменения относительно разрешенного количества замен в матчах турнира.
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