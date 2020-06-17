"Если позволит ситуация": в ОПУ рассказали, когда Зеленский начнет осуществлять зарубежные визиты
17 июня, 2020, 21:45
Активность президента Украины Владимира Зеленского в плане визитов должна начаться осенью
Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква в интервью Интерфакс-Украина.
Жовква отметил, что активность начнется осенью, в частности, и визиты президента Зеленского за границу.
"Опять же, если позволит пандемическая ситуация. Сейчас работаем с несколькими странами, и думаю, что в сентябре-октябре могут быть осуществлены несколько официальных визитов", - отметил он.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
-
-
12 июня, 2020 Вакарчук обнулился. Есть ли будущее у партии "Голос"?