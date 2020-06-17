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Espreso.tvОбщество"Если позволит ситуация": в ОПУ рассказали, когда Зеленский начнет осуществлять зарубежные визиты

"Если позволит ситуация": в ОПУ рассказали, когда Зеленский начнет осуществлять зарубежные визиты

Активность президента Украины Владимира Зеленского в плане визитов должна начаться осенью

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква в интервью Интерфакс-Украина.

Жовква отметил, что активность начнется осенью, в частности, и визиты президента Зеленского за границу.

"Опять же, если позволит пандемическая ситуация. Сейчас работаем с несколькими странами, и думаю, что в сентябре-октябре могут быть осуществлены несколько официальных визитов", - отметил он.

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