"Если позволит ситуация": в ОПУ рассказали, когда Зеленский начнет осуществлять зарубежные визиты

17 июня, 2020, 21:45

Активность президента Украины Владимира Зеленского в плане визитов должна начаться осенью

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква в интервью Интерфакс-Украина.

Жовква отметил, что активность начнется осенью, в частности, и визиты президента Зеленского за границу.

"Опять же, если позволит пандемическая ситуация. Сейчас работаем с несколькими странами, и думаю, что в сентябре-октябре могут быть осуществлены несколько официальных визитов", - отметил он.