"Целью была не просто свободная, но и демократическая Украина": историк Вахтанг Кипиани о диссиденте Михаиле Горыне

17 июня, 2020, 16:39

Журналист, историк Вахтанг Кипиани сообщил, что целью известного львовского диссидента Михаила Горыня с 50-х годов и вплоть до времен независимости было создание не просто свободной, но и демократической Украины

Об этом он заявил в эфире программы "Комментарий с Кристиной Шкудор", передает Еспресо.TV .

Сегодня, 17 июня, исполняется 90 лет со дня рождения Михаила Горыня - украинского общественно-политического деятеля, правозащитника, диссидента и политзаключенного советских времен.

По словам историка Вахтанга Кипиани, Михаил Горынь, когда был студентом, подвергался различным арестам, обыскам и преследованиям.

"Это человек, который вобрала в себя оба опыта. Он был человеком, который ставил на эволюцию. Он не был революционером. Он всегда был сторонником тихого труда шаг за шагом, начиная с 50-х годов, когда он был учителем. И только во времена независимой Украины, когда он уже стал политиком, он неспешно, шаг за шагом шел к цели, которой была не просто свободная Украина, но и демократическая", - сказал Кипиани.

Историк отметил, что не все люди в Движении сопротивления были сторонниками демократии и сотрудничества различных политических сред.

"За это Горыня часто били соратники, так сказать интеллектуально. Пытались сказать: неправильно, он прогрессист, а надо как-то революционно более работать. Когда он видел необходимость сотрудничества с националистами - он это делал. Когда он видел необходимость сотрудничества с коммунистами... Это опыт как человека компромиссного... ", - заметил Кипиани.

По его словам, Горынь всегда любил работать и был ключевой фигурой Движения сопротивления.

"Подчеркну, Горынь - это одна из ключевых фигур Движения сопротивления. Он был важен тем, что он был, в отличие от других, трудоголиком. Он очень любил и умел работать. Он умел мотивировать других людей. Поэтому вокруг Горыня и в его период, в 60-е годы, и уже в киевский период, когда он был главой секретариата Народного Руха Украины, вокруг него всегда толпилась молодежь и люди старшего возраста, которые хотели что-то сделать своей искренней работой для Украины", - сказал Кипиани.

По словам историка, Горынь и как диссидент, и как политик уникальная и недооценена фигура интеллектуального диссидентского движения.

"В отличие от многих, он просчитывал результаты своей деятельности. Например, когда он с несколькими единомышленниками основал идею, которую мы знаем как "Акт воссоединения", цепь соединения, когда люди взялись за руки, ему многие говорили, что это не получится. Горынь был один из немногих, кто верил в это с самого начала. И это удалось", - добавил Кипиани.

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