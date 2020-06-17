Путешествия вокруг Земли: Маск набирает персонал для строительства плавучих космопортов

17 июня, 2020, 13:14

Компания SpaceX Илона Маска набирает персонал для строительства плавучих космопортов для путешествий вокруг Земли и полетов на Луну и Марс на корабле Starship

Об этом известный бизнесмен и миллиардер сообщил в Twitter.

По его словам, первые тестовые рейсы "с Земли на Землю" могут быть проведены через 2-3 года, а в будущем планируется запуск коммерческих перевозок.

Маск добавил, что плавучие космопорты должны будут находиться в удаленности от густонаселенных районов, в нескольких милях от берега, куда добраться можно будет на лодке.

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