Президент Болгарии ожидает сохранения Болградского района Одесской области на фоне админреформы

17 июня, 2020, 20:11

Президент Болгарии Румен Радев ожидает, что целостность Болградского региона будет сохранена в ходе реформы разделения районов в Украине

Об этом сообщает пресс-служба болгарского президента, передает РБК-Украина .

При этом он подчеркнул заинтересованность Болгарии во всестороннем развитии отношений с соотечественниками в Украине для сохранения их языка и культуры.

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Посол Украины в Болгарии Виталий Москаленко заверил, что административная реформа в стране не повлияет на целостность Болградского региона, и он будет сохранен.