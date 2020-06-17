Президент Болгарии ожидает сохранения Болградского района Одесской области на фоне админреформы
17 июня, 2020, 20:11
Президент Болгарии Румен Радев ожидает, что целостность Болградского региона будет сохранена в ходе реформы разделения районов в Украине
Об этом сообщает пресс-служба болгарского президента, передает РБК-Украина .
При этом он подчеркнул заинтересованность Болгарии во всестороннем развитии отношений с соотечественниками в Украине для сохранения их языка и культуры.
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Посол Украины в Болгарии Виталий Москаленко заверил, что административная реформа в стране не повлияет на целостность Болградского региона, и он будет сохранен.
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