 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоПрезидент Болгарии ожидает сохранения Болградского района Одесской области на фоне админреформы

Президент Болгарии ожидает сохранения Болградского района Одесской области на фоне админреформы

Президент Болгарии Румен Радев ожидает, что целостность Болградского региона будет сохранена в ходе реформы разделения районов в Украине

Об этом сообщает пресс-служба болгарского президента, передает РБК-Украина .

При этом он подчеркнул заинтересованность Болгарии во всестороннем развитии отношений с соотечественниками в Украине для сохранения их языка и культуры.

Читайте также: Украина и Болгария договорились по Болградскому району, - МИД

Посол Украины в Болгарии Виталий Москаленко заверил, что административная реформа в стране не повлияет на целостность Болградского региона, и он будет сохранен.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

17 июня, 2020 среда

больше новостей

17 июня, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать