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Espreso.tvОбществоПравительство выделило Минюсту 23,7 млн грн изCOVID-фонда на оборудование и средства индивидуальной защиты

Правительство выделило Минюсту 23,7 млн грн изCOVID-фонда на оборудование и средства индивидуальной защиты


фото: reuters
Кабмин выделил Минюсту 23,7 млн грн на закупку медицинского оборудования и средств личной защиты, а также на доплаты работникам Центра здравоохранения Государственной уголовно-исполнительной службы, занятым в борьбе с коронавируса

Соответствующее постановление принято на заседании правительства, передает ЕспресоTV .

Так, 9,5 млн грн выделили на закупку медицинского оборудования для оказания помощи при заболевании коронавирус; 2,7 млн грн - на доплаты медработникам.

Еще 11,5 млн грн выделили на закупку средств индивидуальной защиты Центра здравоохранения Государственной уголовно-исполнительной службы Украины и ее подразделений, оказывающих медицинскую помощь осужденным и лицам под стражей.

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