Правительство возобновило пешеходное сообщение на границе с Россией и Беларусью
17 июня, 2020, 19:47
17 июня на заседании правительства приняли решение восстановить пешеходное движение для граждан Украины и движение автомобильного транспорта в пунктах пропуска "Дольск" и "Вильча"
Об этом сообщает пресс-служба МВД.
"Проект акта разработан с целью восстановления пешеходного сообщения в пунктах пропуска на государственной границе с Российской Федерацией и Республикой Беларусь в связи с постепенным ослаблением карантинных мер в Украине", - сказал министр внутренних дел Арсен Аваков.
Также он отметил, что будет возобновлено пешеходное движение для граждан Украины и движение автомобильного транспорта в пунктах пропуска через государственную границу для автомобильного сообщения "Дольск" (Волынская обл.) И "Вильча" (Киевская обл.).
Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine
Читайте также
-
-
-
-
-
12 июня, 2020 Вакарчук обнулился. Есть ли будущее у партии "Голос"?