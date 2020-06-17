Правительство возобновило пешеходное сообщение на границе с Россией и Беларусью

17 июня, 2020, 19:47

17 июня на заседании правительства приняли решение восстановить пешеходное движение для граждан Украины и движение автомобильного транспорта в пунктах пропуска "Дольск" и "Вильча"

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

"Проект акта разработан с целью восстановления пешеходного сообщения в пунктах пропуска на государственной границе с Российской Федерацией и Республикой Беларусь в связи с постепенным ослаблением карантинных мер в Украине", - сказал министр внутренних дел Арсен Аваков.

Также он отметил, что будет возобновлено пешеходное движение для граждан Украины и движение автомобильного транспорта в пунктах пропуска через государственную границу для автомобильного сообщения "Дольск" (Волынская обл.) И "Вильча" (Киевская обл.).

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