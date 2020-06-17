Правительство установило доплаты до 50% от оклада таможенникам, которые оформляют граждан на таможенных постах

17 июня, 2020, 22:05

Кабмин принял изменения в постановление №375, согласно которому работники таможни будут получать доплаты в размере до 50% зарплаты на период карантина и в течение 30 дней со дня его отмены

Об этом сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы Украины.

"Доплаты будут получать работники на таможенных постах, которые непосредственно осуществляют таможенное оформление, таможенный контроль и контактируют с гражданами Украины и иностранцами", - говорится в сообщении.

Ранее, 29 апреля, Кабмин принял постановление №375 об установлении доплаты военнослужащим и работникам полиции, обеспечивающим жизнедеятельность населения на время карантина из-за пандемии CОVID-19.

При этом чиновникам Гостаможслужбы соответствующие доплаты к заработной плате не установлены.

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