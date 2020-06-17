Полиция расследует поставку "Укрзализныце" деталей с наценкой 55%, - СМИ

17 июня, 2020, 14:34

Главное управление Национальной полиции в городе Киеве расследует дело о возможном хищении средств должностными лицами "Укрзализныци" в сговоре с компанией "Максмед Интернешнл"

Об этом сообщают "Наши деньги" .

Согласно сообщению, главное управление Национальной полиции в городе Киеве расследует дело о возможном хищении средств должностными лицами "Укрзализныци" в сговоре с компанией "Максмед Интернешнл" при закупке у него за повышенный ценам продукции и услуг на 363, 15 млн грн.

Как стало известно из постановлений Голосеевского суда Киева, следствие установило, что в течение 2017-2018 годов на основании заключенных договоров должностные лица "Укрзализныци" перечислили "Максмед Интернешнл" за поставки товаров и услуг 363, 15 млн грн. С судебных заседаний известно, что было куплено преимущественно крепежные детали.

По данным правоохранителей, производителем деталей было ЧАО "Дружковский завод металлических изделий", но подрядчик железной дороги во исполнение договора закупил продукцию у посредника - ООО «Авери-Трейд», которому было перечислено 251, 99 млн грн. Производитель же за поставленные детали получил 199,80 млн грн.

По данным журналистов, расчеты показывают, что разница между ценой закупки у производителя и ценой продажи железной дороги составила 55%, или 163, 35 млн грн.

Правоохранители в этом деле стали обращаться с ходатайствами в суд в конце декабря 2019 года. По состоянию на середину февраля 2020 суд удовлетворил 11 ходатайств следователей о доступе к счетам и документов "Максмед Интернешнл" и "Авери-Трейд", а также в еще двух фирм - "Межрегиональный Инвестиционный Союз" и "Канц.СТ" (ранее - ООО "Спец Строй Проект»), которые также были задействованы посреднических операциях с крепежными деталями.

Отмечается, что "Максмед Интернешнл" записано на Юлию Павлюченко. Фирма была прописана в бизнес-центре "Евразия" на ул. Жилянской, 75.

"Максмед Интернешнл" начало заключать соглашения с железной дорогой в январе 2017 года. По данным "Прозорро", на март 2018 их стоимость составляла 283, 08 млн грн., часть соглашений была расторгнута. Фирма продавала метизы ЧАО "Дружковский завод металлических изделий». Наибольшие его акционеры с пакетом в 385% акций Ирина Мищенко и Елена Рощенко. Это жена и дочь бывшего директора координационно-мониторингового департамента Государственной фискальной службы Украины Сергея Мищенко. В июне 2018 журналисты программы "Схемы" заметили его с визитом в здании по адресу Электриков 29А в столице. В этом здании располагался офис Игоря Кононенко.

ООО "Авери-Трейд" было зарегистрировано в августе 2017 года и за это время несколько раз сменила владельцев и руководителей. Последним ее основателем был Альбер Илюхин, в марте 2019 года фирма прекратила свою деятельность.