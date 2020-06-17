 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоПока в Украине устраивают политические преследования и борются с украинским языком - погибают наши граждане, - Княжицкий об эпидемии коронавируса

Пока в Украине устраивают политические преследования и борются с украинским языком - погибают наши граждане, - Княжицкий об эпидемии коронавируса


фото: rada.gov.ua
Пока в Украине устраивают политические преследования и борются с украинским языком, наши граждане продолжают погибать от коронавируса

Об этом с трибуны парламента заявил народный депутат фракции "Европейская Солидарность" Николай Княжицкий, трансляцию вел " Прямой ".

"Нас ждет большая катастрофа! Ни соответствующие органы такие как Минюст, ни город Львов вообще не уделяют внимание безопасности людей. Сейчас, все на это глубоко и давно плюнули, и центральная власть тоже. Я не знаю, видели ли вы расследования на одном из каналов о том, что якобы Украина начала производить украинские тесты. Офис президента передал средства какой-то компании, которая находится в маленькой комнате общежития КПИ, которая получила десятки миллионов государственных денег, и денег благотворителей на изготовление тестов, а потратила 430 тысячи, где эти тесты? Где государственные деньги? Не пошли ли на это компоненты по гуманитарной помощи? Почему львовяне, которые болеют тысячами необеспеченные бесплатными тестами, а с них требуют платить деньги? Чем мы занимаемся в этом зале? Вводим митинги и демонстрации вокруг, устраиваем политические преследования , боремся с украинским языком - уничтожаются украинцы ", - сказал Княжицкий.

Напомним, в Украине новый антирекорд заболеваемости коронавирус: 758 новых случаев за сутки.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

17 июня, 2020 среда

больше новостей

17 июня, 2020 среда

16 июня, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать