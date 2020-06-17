Пока в Украине устраивают политические преследования и борются с украинским языком - погибают наши граждане, - Княжицкий об эпидемии коронавируса

17 июня, 2020, 11:51

Пока в Украине устраивают политические преследования и борются с украинским языком, наши граждане продолжают погибать от коронавируса

Об этом с трибуны парламента заявил народный депутат фракции "Европейская Солидарность" Николай Княжицкий, трансляцию вел " Прямой ".

"Нас ждет большая катастрофа! Ни соответствующие органы такие как Минюст, ни город Львов вообще не уделяют внимание безопасности людей. Сейчас, все на это глубоко и давно плюнули, и центральная власть тоже. Я не знаю, видели ли вы расследования на одном из каналов о том, что якобы Украина начала производить украинские тесты. Офис президента передал средства какой-то компании, которая находится в маленькой комнате общежития КПИ, которая получила десятки миллионов государственных денег, и денег благотворителей на изготовление тестов, а потратила 430 тысячи, где эти тесты? Где государственные деньги? Не пошли ли на это компоненты по гуманитарной помощи? Почему львовяне, которые болеют тысячами необеспеченные бесплатными тестами, а с них требуют платить деньги? Чем мы занимаемся в этом зале? Вводим митинги и демонстрации вокруг, устраиваем политические преследования , боремся с украинским языком - уничтожаются украинцы ", - сказал Княжицкий.

Напомним, в Украине новый антирекорд заболеваемости коронавирус: 758 новых случаев за сутки.